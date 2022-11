Lespakket ‘Kijk op Schiphol’ voor scholen gelanceerd

Schiphol – Wanneer landde er voor het eerst een vliegtuig op Schiphol? Hoeveel passagiers reizen per dag via Schiphol? Naar hoeveel landen kun je vliegen vanaf Schiphol? Het antwoord op deze vragen en nog veel meer leren kinderen in het nieuwe lespakket ‘Kijk op Schiphol’ dat woensdag 2 november feestelijk is gelanceerd is in bijzijn van leerlingen van de basisscholen Opmaat uit Nieuw-Vennep en de Antoniusschool uit Kudelstaart. De totaal 88 kinderen kregen een gastles van medewerkers van Schiphol. Ook namen zij een kijkje op het panoramaterras en maakten ze kennis met de diverse beroepen op de luchthaven.

Reilen en zeilen

Dit gratis lespakket, dat Royal Schiphol Group samen met uitgeverij Zwijsen ontwikkelde, is speciaal bedoeld voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool. In de digitale lessen duiken kinderen in de wereld van Schiphol. Ze leren over het reilen en zeilen op het belangrijkste verkeersknooppunt van het land. Maar ook over belangrijke maatschappelijke thema’s als werkgelegenheid, duurzaamheid en interculturele communicatie.

‘Kijk op Schiphol’ bestaat uit vier lessen: een basisles en drie keuzelessen die naar wens allemaal uitgevoerd kunnen worden of waarbij de leerkracht een keuze maakt. In de basisles maken de leerlingen kennis met Schiphol door middel van een filmpje en een quiz met verrassende weetjes. Les twee gaat over wie er allemaal werken op Schiphol: van schoonmaker tot bird controller en van de piloot tot de bagagemedewerker. In les drie leren de leerlingen over hoe Schiphol werkt aan duurzame energiebronnen, recycling en circulaire bouwwerken. En de laatste les gaat over Schiphol als ontmoetingsplek van culturen. Vragen als ‘hoe communiceer je met elkaar?’ en ‘hoe houd je rekening met de verschillende talen, geloven en culturen?’ komen hierin aan bod.

Meerdere leerdoelen

Karianne van der Weijden, adviseur omgevingsmanagement bij Royal Schiphol Group, is blij met het pakket. “Schiphol is een bedrijf waar veel kinderen nieuwsgierig naar zijn. Dit pakket geeft alle kinderen de mogelijkheid een uniek kijkje achter de schermen te nemen en draagt tegelijkertijd bij aan meerdere leerdoelen. De les over duurzaamheid biedt daarnaast een mooie opening om de generatie van de toekomst na te laten denken over luchtvaart en de relatie met de omgeving.”

Het lespakket kunnen leerkrachten vinden op www.kijkopschiphol.nl.