Les van Freek Vonk op de Dolfijn

Uithoorn – Woensdag 18 oktober gaf een wel heel bijzondere meester les aan twee klassen van sbo De Dolfijn in Uithoorn. Nederlands bekendste bioloog Freek Vonk deelde zijn wildste verhalen van het afgelopen jaar met de leerlingen van juf Shenna en meester Koen.

Wonderlijke wereld

De energieke Freek Vonk nam de kinderen met zijn verhalen mee op ontdekkingsreis door de jungle met orang-oetangs, chimpansees, gorilla’s en miereneters. Ook zijn aanvaring met de Caribische rifhaai, waar hij de nodige littekens aan over heeft gehouden, ontbrak niet in het verhaal. De kinderen luisterden ademloos en kregen daarna alle gelegenheid om vragen te stellen. Het werd duidelijk; Freek is niet bang te krijgen. Maar één dier geeft zelfs hem de kriebels: “Reuze duizendpoten, daar krijg ik écht de rillingen van”, aldus Freek.

Gastles

AH vestigingen door het hele land nomineerden elk een school. Excellente school De Dolfijn (speciaal onderwijs) was één van de gelukkige drie scholen waar Freek een gastles verzorgde. Voorbereidingen werden in het geheim getroffen, zodat de verrassing voor de leerlingen des te groter was. En dat was het zeker, wat een spannende les!