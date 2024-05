Leren lezen: je kind leert het op school, de Bibliotheek ondersteunt￼

De Ronde Venen – Lezen is misschien wel het belangrijkste dat een kind leert op school. Want wie goed heeft leren lezen, kan beter meekomen in onze maatschappij dan wie moeite heeft met lezen. Op school leert je kind lezen, thuis kun je je kind daarbij helpen. De Bibliotheek kan hierbij ondersteunen. Ben je op zoek naar een leuk boek voor je kind, maar weet je niet zo goed hoe een leuk boek te kiezen? Medewerkers van de Bibliotheek helpen je hier graag bij. Samen gaan jullie op zoek naar het juiste boek.

Wil je liever online rondkijken? Op de website van de Bibliotheek vind je boeken per onderwerp. Van grappige boeken tot stoere boeken en van griezelboeken tot boeken over sport of reizen. Misschien kan je zo het goede boek vinden voor je kind.

Is een boek niet te moeilijk?

Je wilt natuurlijk dat een boek niet te moeilijk is voor je kind. Kijken of een boek niet te moeilijk is, is heel makkelijk. Met de 5-vingertest ontdek je dat snel. Het werkt zo:

Kies samen met je kind een boek. Laat je kind een bladzijde lezen. Bij elk moeilijk woord steekt hij een vinger op. Heb je na de hele bladzijde minder dan 5 vingers, dan is het boek waarschijnlijk geschikt. Heb je vijf vingers of meer opgestoken, dan is het boek waarschijnlijk te moeilijk.

Thuis oefenen voor de vakken op school

Wil je thuis met je kind oefenen voor de vakken op school? Met het online programma Junior Einstein van de Bibliotheek oefen je voor taal, spelling, rekenen, tafels, topo, verkeer en meer. Als je lid bent van de Bibliotheek kun je gratis gebruik maken van dit programma.

Geen tijd om naar de bieb te komen?

Heb je weinig tijd om naar de Bibliotheek te komen, of ben je met vakantie en zijn de boeken uit? Kijk dan eens in de online Bibliotheek. Daar vind je voor elke leeftijd leuke E-book en luisterboeken.

Gratis lid en boetevrij

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid van de Bibliotheek. En wist je dat de Bibliotheek boetevrij is. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je de boeken een keer te laat inlevert, je betaalt geen te laat-geld. Is de inlevertermijn verlopen, dan stuurt de Bibliotheek je een herinnering.

Foto: aangeleverd