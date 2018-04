Lentewandelingen met de boswachter

Amstelland – Kom mee dauwtrappen met de boswachter op donderdagochtend 10 mei om 8.00 uur. Sta vroeg op en wandel door het ontwakende Amsterdamse Bos, op zoek naar vogels. En hoor de vogels. De wandeling is geschikt voor het hele gezin. Start van de wandeling is bij de grote parkeerplaats Geitenboerderij, Nieuwe Meerlaan 3. Kosten zijn 5 euro per persoon.

Of loop op zondagavond 13 mei om 19.00 uur mee met de boswachter: een lange wandeling door het stille Amsterdamse Bos, de zonsondergang tegemoet. De boswachter vertelt van alles over de bewoners van het Bos. De wandeling is geschikt voor goede wandelaars vanaf 12 jaar. Start van de wandeling is eveneens bij de parkeerplaats bij de Geitenboerderij. De kosten zijn 5 euro per persoon.

Aanmelden voor beide wandelingen is verplicht en dit kan via: 020-5456100, via de website

www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5, iedere dinsdag tot en met zondaf geopend van 10.00 tot 17.00 uur.