Lentebockbiertocht dit weekend in Centrum

Aalsmeer – Ook komend weekend is er weer een leuke activiteit in Aalsmeer Centrum. Dit keer is de horeca aan de beurt met een lentebockbiertocht. In navolging van de gezellige herfstbockbiertocht kan nu een ‘kroegentocht’ gedaan worden in meer zomerse sferen.

Wandel op zaterdag 22 en/of zondag 23 april vanaf 15.00 uur langs vijf horeca-aangelegenheden en geniet van een heerlijk lentebockbiertje met een bijpassend hapje. De Oude Veiling, Bar Restaurant De Praam, Eetcafé De Zwarte Ruiter, Café Joppe en ‘t Wapen van Aalsmeer doen mee, dus er kan een mooi rondje gewandeld worden.

Scoor je stempelkaart voor 25 euro bij de deelnemende horeca of voor 27,50 euro aan de deur op de dag zelf. Vul je gegevens in, laat je kaart achter en maak kans op een smakelijke verrassing! Wees er snel bij, want op is op!