Lente gaat gestaag door…

Kudelstaart – De coronacrisis zet een streep door lentewandelingen in natuurgebieden, bos dan wel park. Want: blijf (dicht) bij huis is het devies.

Toch, wie een klein rondje in zijn buurt maakt, krijgt de lente goed mee. Bloesems en jong blad aan de bomen; het voorjaar vordert gestaag. In Kudelstaart zijn de wilgen in de knop beeldvullend en zorgen bloesems in perkjes voor de nodige kleur.

Even de tuin uit en een klein rondje maken doet je goed. Niet allemaal tegelijk natuurlijk en hou 1,5 meter afstand aan!