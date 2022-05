Legmeervogels JO11-5: Kampioen

Uithoorn – Zaterdag 21 mei verzamelden de jongens van Legmeervogels op volle sterkte bij HSV. Een zware wedstrijd stond op het programma, één waarmee het kampioenschap behaald kon worden. HSV stond 2 punten voor op de ranglijst dus Legmeervogels had alleen aan winst genoeg.

Na een tactische bespreking van trainer Teun Gieling kwamen de jongens enigszins gespannen het veld op. Terwijl de warming-up vorderde druppelde er meer en meer publiek binnen. Langs de zijlijn was het lastig om nog een plekje te vinden. Gelukkig was er ook veel publiek voor Legmeervogels afgereisd naar het zonnige de Hoef. Onder luid gejuich floot de scheids voor het begin van de wedstrijd. En wat een wedstrijd hebben we gezien! Alle facetten van een kampioensstrijd waren aanwezig. Legmeervogels kwam 1-0 achter maar bleef voetballen en maakte de 1-1. Op dat moment werd het erg onrustig langs de lijn en stond de scheidsrechter op het punt om de wedstrijd zelfs te staken. Fijn dat er na een stevig gesprek tussen de coaches van beide teams en de scheids toch verder gespeeld kon worden. Spelers van beide teams konden zich weer focussen op voetballen. HSV scoorde 2-1. Legmeervogels hield de koppies op en speelde zo naar 2-2.

Spanning

De spanning was om te snijden. Zowel in veld als buiten te lijnen. Het publiek liet zich flink horen en de mannen van Legmeervogels hadden een schone taak om scherp te blijven want zij wisten dat een gelijkspel niet genoeg zou zijn om kampioen te worden.

Met samenspel en als echt team werden er meerdere kansen gecreëerd die net niet binnen vielen. Het vertrouwen in een goede afloop groeide maar de tijd begon te dringen. Toen werd een knappe voorzet goed binnengekopt en barstte de Hoef uit zijn voegen. 2-3 voor Legmeervogels met nog een minuut of 6 te spelen. Er werd met man en macht verdedigd wat toch ook weer kansen gaf om aan te vallen. Uiteindelijk werd met een schot van afstand de eindstand bepaald op 2-4 voor Legmeervogels. Kampioenen!

Foto vlnr:

Teun Gieling, Kris Korzelius

Akshaj, Shrihan, Mounir, Thijs, Vihaan, Cas

Salar, Imran, Ivy, Olivier, Seb

Kacper