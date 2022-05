Poeloversteek van Leimuiden naar Aalsmeer

Aalsmeer – De legendarische zes kilometer lange zwemtocht van Leimuiden naar Aalsmeer, de Poeloversteek, gaat dit jaar plaatsvinden op woensdagavond 29 juni. De start is om 19.00 uur bij jachthaven Kempers Watersport in Leimuiden en de groep zwemt langs de uitgelegde boeien – langs de recreatie eilanden tussen de grote en kleine Poel – richting de watertoren en de finish op het surfstrand.

Ook is er weer een halve afstand, de 3 kilometer. Deze deelnemers worden met een boot van de organisatie vanaf de jachthaven in Leimuiden naar het 3 kilometer startpunt gebracht om vanaf daar hun tocht te starten en richting het surfstrand te zwemmen. De deelnemers die in Leimuiden starten voor de 6 kilometer zullen vanaf het surfstrand met een touringcar naar het startpunt gebracht worden.

De deelnemers die nog niet toe zijn aan de langere afstanden kunnen deelnemen aan de 750 en de 1500 meter. Deze prestatie tochten worden vanaf het Surfeiland in Aalsmeer georganiseerd voor jong en oudere zwemmers. Alle zwemmers zwemmen verplicht met een fel oranje of gele ‘veiligheids zwemboei’ en een fel gekleurde en genummerde badmuts op, zodat de deelnemers voor zowel organisatie als ook de recreatievaart goed te zien zijn. Het is voor de deelnemers aan te raden om met wetsuit te zwemmen als de watertemperatuur nog te koud is voor de anderhalf a tweeënhalf uur dat de zwemmers in het water liggen.

Vanaf 20.00 uur zullen er zwemmers finishen van de korte afstanden en afhankelijk van de wind zullen vlak voor 20.30 uur de eerste zwemmers van de lange afstanden hun voeten op het Surfeiland zetten.

Inschrijven

De inschrijving is nog niet gesloten en er zijn nog een tiental plekken over. Aanmelden kan door middel van het inschrijfformulier op www.oceanusaalsmeer.nl. Inschrijven en betalen kan tot 19 juni, maar wacht niet tot het laatste moment in verband met het maximaal aantal deelnemers per afstand.