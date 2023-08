Leesclub Aalsmeer zoekt nieuwe leden

Aalsmeer – Samen over boeken praten is leuk én verrijkend. Je bekijkt een boek met andere ogen en ontdekt nieuwe dingen. Bovendien ontmoet je gelijkgestemden. Een enthousiaste leesclub in Aalsmeer zoekt nieuwe leden.



“We behandelen meestal zeven boeken per jaar en spreken wisselend bij iemand thuis af”, zegt een van de leden. “De boekbespreking gaat over het boek wat we gelezen hebben en wat het volgende boek zo leuk lezen maakt. Onze leesclub is aangesloten bij Senia. Deze leescluborganisatie verstrekt handige boekenlijsten en leeswijzers. Hiermee zijn onze besprekingen altijd weer verdiepend.”



Lijkt het je leuk om je bij deze leesclub aan te sluiten? Maak vrijblijvend kennis en neem contact op via fam@valentin-vanderdrift.nl. Meer informatie over de leesclubs van Senia is te vinden op www.senia.nl.

Foto: Ilse Schuurmans