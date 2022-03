Leerlingen Praktijkschool Uithoorn ontsnappen uit escaperoom van de Politie

Uithoorn – In de actieweek van de politie waarin er extra bewustwording werd gecreëerd bij jongeren voor het gevaar van social media, werd ook Praktijkschol Uithoorn bezocht. De heer Pieter Heiliegers, burgemeester van Uithoorn, kwam ook even een kijkje nemen.

Hij herkende het plaatje van ‘de puber’ en z’n telefoon en was enthousiast over de escaperoom van de politie en de reactie van de leerlingen daarop. De verhalen van de leerlingen over hun talenten en plannen voor de toekomst maakten ook grote indruk op hem.

De puber en zijn telefoon, vaak lijken ze met elkaar vergroeid. Veelal is het een verlengstuk van hun sociale contacten en is het hun connectie met de rest van de wereld.

In dat laatste schuilt ook het gevaar, want zoals zij de wereld in kunnen, komt de wereld ook via hun mobieltje bij de tiener. Wie of wat er dan binnenkomt, is lang niet altijd duidelijk. De doelstelling van de actie was om de leerlingen hier bewust van te maken en vooral duidelijk te maken wat ze daar tegen kunnen doen. Hoe kunnen ze veilig gebruik maken van apps als Snapchat, Instagram en TikTok.

Ook als ouder kunt u een positieve rol spelen in het gebruik van social media van uw zoon of dochter door in gesprek te gaan én te blijven over wat zij doen en beleven op social media.