Leerlingen maken actief kennis met politiek

Aalsmeer – De gemeenteraad van Aalsmeer vindt het belangrijk dat kinderen al jong kennismaken met de politiek. Daarom nodigt zij alle basisscholen uit Aalsmeer en Kudelstaart uit om naar het raadhuis te komen en op een actieve manier te leren hoe de politiek werkt. In de eerste week van maart bezochten vier klassen van De Brug en De Oosteinder het raadhuis. De 7- en 8ste groepers richtten hun eigen politieke partij op, bedachten een partijprogramma en bouwden hun eigen stad. Zo ervaren zij in een ochtend hoe het er in de politiek aan toe gaat. De leerlingen leerden presenteren, samenwerken, debatteren, overtuigen, lobbyen en keuzes maken.

Partij en partijprogramma

De leerlingen werden welkom geheten door de wethouders Dick Kuin, Bart Kabout en Willem Kikkert en onder de bezielende leiding van raadsleden Greta Holtrop (Absoluut Aalsmeer), Eppo Buskermolen en Gerard Winkels (CDA) en Marjanne Vleghaar (VVD) gingen de kinderen aan de slag. Ze bedachten een naam voor hun partij, schreven een partijprogramma en bedachten een slogan. Zo klonk bijvoorbeeld: Aalsmeer zo sterk als een beer, Samen voor een gezonde democratie, Groen moet je doen en Wij bouwen snel. Na de presentatie van hun partij en standpunten begon het echte werk. De kinderen kozen uit verschillende gebouwen en voorzieningen en bepaalden samen wat vooral belangrijk is voor hun stad. Opvallend was dat alle vier de klassen aandacht hadden voor het klimaat, voor sport en bewegen en voor scholen en werkgelegenheid.

Leuk en leerzaam

Na afloop gaven de kinderen aan het spel niet alleen heel leuk te vinden, maar ook dat ze er veel van geleerd hebben. “Ik vind het zo leuk dat we dit echt met de hele klas samen doen en dat er een stad gebouwd wordt waar ik graag zou willen wonen”, aldus een leerling na afloop. In de komende maanden komen meer scholen naar het raadhuis om het spel te spelen. Scholen die zich nog niet hebben aangemeld kunnen dat doen door contact op te nemen met de griffie via griffie@aalsmeer.nl.