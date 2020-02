Leerlingen en bedrijven klaar voor Beroepenfeest On Stage 2020

Regio – Hoe ziet de werkdag van een timmerman eruit? Heeft een cameraman weleens pauze? En wat doet een advocaat precies? Bijna achthonderd vmbo-leerlingen van het VeenLanden College, Wellantcollege Westplas, Praktijkschool Uithoorn en Vakcollege Thamen zijn klaar voor de start. En de wethouders, voorzitters van de ondernemersverenigingen en beroepsbeoefenaren kunnen niet wachten om de leerlingen over de rode loper te ontvangen op het Beroepenfeest On Stage op dinsdag 3 maart in Sporthal De Phoenix in Mijdrecht.

Het Beroepenfeest is onderdeel van Veen en Amstelland On Stage, een loopbaanoriëntatietraject waarbij vmbo-leerlingen in contact worden gebracht met beroepsbeoefenaren uit de praktijk. Om zich voor te bereiden hebben alle leerlingen een Junior Network Training gevolgd. Daar hebben ze geleerd over het belang van een stevige handdruk, oogcontact maken en duidelijk spreken. Bovendien maakten ze eigen visitekaartjes zodat ze zich goed kunnen presenteren aan hun potentiële werkgevers.

Basis

De basis is gelegd. Nu is het een kwestie van contacten leggen. En daar is het Beroepenfeest op dinsdag 3 maart een uitgelezen kans voor. Daar zijn ruim tweehonderd beroepsbeoefenaren vertegenwoordigd. Leerlingen gaan met hen in gesprek, maken nader kennis en krijgen gelegenheid hun vragen te stellen. Als het klikt, worden afspraken gemaakt voor de Doe Dag op 17 maart. Leerlingen brengen dan een bezoek aan het bedrijf. Vorig jaar ontstonden dusdanig leuke contacten dat de leerlingen hun stage bij dit bedrijf kunnen lopen of werden uitgenodigd voor vakantiewerk of een zaterdagbaantje. Dat zou toch geweldig zijn! Het hoofddoel is om vmbo-leerlingen te laten zien dat ze alles mogen worden, behalve ongelukkig. Beloofd? www.veenenamstellanonstage.nl