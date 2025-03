Leerlingen Driehuisschool krijgen taekwondolessen

Mijdrecht – Leerlingen van de Driehuisschool in Mijdrecht hebben vorige week een sportieve dag meegemaakt. Voor alle groepen werden taekwondolessen gegeven door trainer Remko van Gerven van Horangi Taekwondo.

De kleuters van groep 1/2 mochten de spits afbijten in de ochtend. Een beetje verlegen en een beetje gespannen kwamen ze de gymzaal binnen, maar na de gezellige warming up was alle spanning weg en zijn de eerste traptechnieken goed geoefend op de schopkussentjes. Super enthousiast waren ze daarna, toen ze met hun geleerde technieken mochten proberen om stukken krant door midden te schoppen en slaan. Dit ging bij iedereen heel goed en geen enkel stukje krant was nog heel aan het einde van de les.

Bij de groepen 3 t/m 8 werd de warming up al steeds zwaarder waarbij de arm-, buik- en beenspieren goed zijn opgewarmd. Bij de hogere groepen zijn er ook moeilijkere traptechnieken geoefend op de schopkussens. Waarbij zelfs gesprongen technieken zijn gedaan. Leuk om het enthousiasme en de energie bij deze groepen te zien!

Na de schoptechnieken op het kussen hebben deze leerlingen oefenplankjes doormidden geslagen. Hierbij gaat het niet alleen maar om zo hard mogelijk slaan. De juiste techniek en het plankje op de juiste plek raken, zijn hierbij belangrijker dan de kracht. Tijdens de cooling-down is er met de gehele groep een begin gemaakt met de eerste stijlvorm. Hierbij moet je verschillende technieken in een bepaalde volgorde uitvoeren. Deze technieken maakt je met links en met rechts en is hierdoor een goede coördinatie-oefening.

Enkele leerlingen van de Driehuisschool bezig met wat schoptechnieken. Foto: aangeleverd