Landelijke Opschoon dag groot succes in De Ronde Venen

De Ronde Venen – Overal in De Ronde Venen staken vrijwilligers op zaterdag 23 maart de handen uit de mouwen voor de Landelijke Opschoondag. Met dit initiatief spoort NL Schoon ieder jaar mensen in heel Nederland aan om zwerfafval op te ruimen. Verspreid over de gemeente werden verschillende opruimacties georganiseerd. Naast veel vrijwilligers hielpen ook diverse raadsleden, burgemeester Divendal en wethouders Anja Vijselaar en Cees van Uden mee om hun eigen buurt vrij van zwerfafval te maken.

Tijdens de Landelijke Opschoon dag werken scholen, bedrijven, gemeenten en vrijwilligers aan een schone leefomgeving. Burgemeester Maarten Divendal gaf het goede voorbeeld door deel te nemen aan een schoonmaakactie in Abcoude. Hij benadrukte het belang van de voortdurende inzet van vrijwilligers: “Het is bewonderenswaardig hoe betrokken de inwoners van De Ronde Venen zijn. Niet alleen vandaag, maar het hele jaar zijn er vrijwilligers actief die onze gemeente steeds een beetje mooier maken. Een opgeruimde berm, park of buurt ziet er namelijk niet alleen netjes uit, maar zorgt ook voor een prettigere en veilige leefomgeving. Met de aandacht voor de Landelijke Opschoon dag hopen we het bewustzijn over zwerfafval te vergroten en ook te laten zien dat het hartstikke gezellig is om zo samen bezig te zijn.”

NME

Ook Marlou Bours van NME De Ronde Venen ziet dat het onderwerp de Rondeveners bezighoudt: “We stellen grijpers en zakken beschikbaar waarmee inwoners tijdens hun natuurwandelingen ook zwerfafval kunnen verzamelen. Het is fantastisch om te zien dat zoveel mensen hieraan meedoen, hoewel het natuurlijk jammer is dat het nodig is.”

Diverse vrijwilligersgroepen namen deel aan de schoonmaakacties, die in verschillende delen van de gemeente, zoals Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis, werden georganiseerd. Deze acties werden zelf door inwoners opgezet en aangemeld via de website van NL Schoon.

Ook bedrijven in de regio zagen de Landelijke Opschoon dag als een uitgelezen kans om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen door schoonmaakacties te organiseren in hun directe omgeving. In Abcoude organiseerden de Lions Abcoude-Baambrugge aansluitend op de opruimactie een Duurzaamheidsmarkt.