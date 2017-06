Landelijke BeeBalldag daverend succes

De Kwakel – Afgelopen zondag 11 juni werd de landelijke BeeBalldag georganiseerd bij honk- en softbalvereniging Thamen. Met 27 deelnemende teams uit de regio Amsterdam/Haarlem en Noord-Holland en ruim 700 bezoekers was het evenement een groot succes. De ruim 270 jeugdige BeeBallers hebben zich vermaakt met wedstrijden en leuke activiteiten. Voorzitter Linda van Rekum is in haar nopjes: “Het was zo leuk om te zien; al die blije gezichten. Het maakt niet uit wie er feitelijk heeft gewonnen, uiteindelijk waren het allemaal winnaars!”

De Landelijke BeeBalldag is Nederlands grootste honkbal en softbal jeugdtoernooi en wordt georganiseerd op vijf verschillende locaties tegelijk. Thamen was één van de gelukkige verenigingen waar de jeugdige BeeBallers hun kunsten konden vertonen. Maar het spelen van wedstrijden was niet de hoofdmoot, plezier maken stond centraal. “Het gaat er uiteindelijk om dat we de kinderen een leuke dag bezorgen en dat ze vrienden maken”, vertelt voorzitter Linda van Rekum. “We zijn begonnen met een gezamenlijke warming-up op muziek. En naast het spelen van wedstrijden konden de kinderen ook allerlei spelletjes doen, op het springkussen en zich laten schminken.”

Nieuwe leden welkom

De Landelijke BeeBalldag is dan wel een groot succes geweest, de vereniging is altijd op zoek naar nieuwe leden. “Honkbal, softbal en BeeBall zijn schitterende sporten waarbij conditie, concentratie, motorisch vermogen en tactiek samenvallen. Niet voor niets heeft Cruijff ooit gezegd dat hij een betere voetballer is geworden door het honkbal”, besluit Linda van Rekum. Heb je interesse om een keer te komen trainen? Neem dan contact op via: nieuweleden@thamen.info.