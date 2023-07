Lading vuurwerk in woning Apollostraat aangetroffen

Aalsmeer – In een woning aan de Apollostraat is dinsdag 17 juli een lading vuurwerk aangetroffen. Om hoeveel vuurwerk het gaat, worden nog geen mededelingen gedaan in verband met onderzoek, maar het vermoeden is dat het gevaar voor een explosie behoorlijk groot was.

Ter plaatse kwam de Explosieven Opruimings Dienst (EOD), de brandweer rolde bij aankomst direct enkele slangen uit en een ambulance werd standby in de straat geparkeerd. De straat is ruim afgezet geweest door de politie. Omstanders, die anoniem willen blijven, vertelden dat er vanmorgen iemand zou zijn aangehouden. De inval was een landelijke actie. Het vuurwerk is inmiddels door de EOD uit de woning gehaald.

Foto: VLN Nieuws – Laurens Niezen