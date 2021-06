Lachgasverbod vanaf zaterdag in Aalsmeer!

Aalsmeer – Omdat gebruik van lachgas steeds meer overlast geeft, is in de gemeente Aalsmeer een lachgasverbod tot stand gekomen. Het verbod treedt aanstaande zaterdag 5 juni in werking. Op een groot aantal locaties is het dan verboden om lachgas recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen in het bezit te hebben (gascilinders).

Het lachgasverbod is geregeld in artikel 2:48a van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Aalsmeer. Het verbod gaat vanaf zaterdag gelden in een tiental gebieden: 1. Bij de jongeren ontmoetingsplaatsen (JOP) bij De Bloemhof aan de Hornweg, Bilderdammerweg en de Dreef; 2. Westeinderplassen (inclusief het Surfeiland); 3. Praamplein (het hele parkeergebied inclusief de opstapplek voor boten); 4 Beethovenlaan (vanaf de kruising Haydnstraat tot aan perceel 88); 5. Hornmeerpark; 6. Koningsstraat (gebied gelegen tussen de Koningsstraat en de Ruisvoornlaan, inclusief plein in Ruisvoornlaan); 7. winkelgebied Ophelialaan (gebied vanaf de rotonde bij de Burgemeester Kasteleinweg tot de Kastanjelaan); 8. Loswal Kudelstaart (gebied tussen Herenweg en de Westeinderplassen); 9. Alle schoolpleinen binnen de gemeente Aalsmeer; 10. Kinderspeelplaatsen, sportterreinen, speelveldjes en speeltoestellen in Aalsmeer en Kudelstaart binnen een afstand van 200 meter.

Het overtreden van het APV artikel kan leiden tot een gevangenisstraf (tot drie maanden) of een geldboete van de 2e categorie (tot 4.350 euro).