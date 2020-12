Lachgas verbod nu ook in Uithoorn

Uithoorn – Donderdag jl heeft de raad ingestemd met een wijziging in de Algemene Politie Verordening (APV)waarmee nu ook in Uithoorn en de Kwakel lachgas strafbaar wordt gesteld. Vooral de fractie van het CDA was hier erg blij mee. Fractievoorzitter Andre Jansen: “ Op 26 september vorig al, presenteerde het CDA haar motie voor een lachgasverbod voor Uithoorn. Uithoorn dreigde immers het afvoerputje van de regio te worden want hier werd niet opgetreden tegen het oneigenlijk gebruik van lachgas. In de gemeente Uithoorn lagen her en der verspreid de restanten van het misbruik van het roesmiddel en ook spelende kinderen kwamen ongewild met deze rotzooi in aanraking. De coalitiepartijen deden wat lacherig over de materie en zagen het probleem niet zo en het college ontraadde de motie aan de raad zelfs. Gelukkig, op de valreep van 2020, tijdens de allerlaatste raadsvergadering, dus ruim na een jaar van ellende en vele onnodige ongelukken, heeft de gemeenteraad uiteindelijk ingestemd met de noodzakelijke wijziging van de APV. De handel in, verkoop van alsmede de voorbereidende handelingen voor en het oneigenlijk gebruik van lachgas is nu in Uithoorn verboden. =Hiermee loopt Uithoorn eindelijk in de pas met de overige gemeenten in de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Het CDA hoopt dat de gemeenteraad en daarmee ook het college van B&W met betrekking tot een volledig (knal)vuurwerkverbod voor Uithoorn tot een sneller inzicht komen en nu ook hier de APV voor zullen gaan aanpassen”. Aldus het CDA