Laatste werkzaamheden aan nieuwe busbaan

Aalsmeer – De provincie Noord-Holland voert tot begin juni de laatste werkzaamheden uit rondom de nieuwe busbaan tussen Haarlemmermeer en Uithoorn.

De nachtelijke werkzaamheden voor de laatste werkzaamheden rondom de nieuws busbaan tussen Haarlemmermeer en Uithoorn stonden ingepland tot half mei, maar zijn verschoven naar begin juni.

De laatste werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden rondom de busbaan tussen Haarlemmermeer en Uithoorn betreffen voornamelijk het plaatsen van nieuwe bewegwijzeringsborden bij de meerdere kruisingen. Vanwege de feestdagen en doordat nog niet al het materieel beschikbaar was, is de eerdere planning verschoven. Bij de werkzaamheden in de nachten van 9, 12 en 16 mei wordt het verkeer omgeleid.

Het meeste werk is overdag, waarbij het verkeer langs de werkzaamheden kan rijden met behulp van borden en verkeersregelaars. Tijdens een aantal nachtelijke werkzaamheden gelden afsluitingen en omleidingen. Verkeer moet dan rekening houden met enige vertraging.

Op 9 mei is de Kruisweg vanaf de kruising Fokkerweg in de gemeente Haarlemmermeer richting Aalsmeer afgesloten tussen 20.00 en 5.00 uur. Verkeer wordt via de N201 geleid.

Op 12 en 16 mei is de Legmeerdijk tussen de Lakenblekerstraat en de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer afgesloten tussen 20.00 en 5.00 uur. Verkeer wordt via de Lakerbleekerstraat/Zwarteweg geleid.

Project HOVASZ

De werkzaamheden op de N196 en de Burgemeester Kasteleinweg maken onderdeel uit van het project HOVASZ (Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding Aalsmeer – Schiphol-Zuid. Het project HOVASZ is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland met de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn en de Vervoerregio Amsterdam. De aannemer is Dura Vermeer. De busbaan en alle wegen zijn op 12 december 2021 officieel opengesteld voor al het verkeer.

Foto: Over de tekst op de nieuwe bewegwijzeringsborden langs de Burgemeester Kasteleinweg zijn de provincie en de gemeente het waarschijnlijk niet eens: Afgeplakt.