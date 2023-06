Laatste weekend expositie ‘Magisch Realisme’

Aalsmeer – Tot en met aanstaande zondag 11 juni is de tentoonstelling ‘Magisch Realisme’ van Michel Sehstedt te bekijken in het Oude Raadhuis. De gemeentelijke expositieruimte in de Dorpsstraat is vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 14.00 tot 17.00 uur. Een aanrader om gebruik te maken van deze laatste mogelijkheid om de werken van deze in Frankrijk wonende kunstenaar te gaan zien.

Expositie ‘Tuinen’

Vanaf volgende week zaterdag 17 juni presenteert KCA de expositie ‘Tuinen’ met prachtig werk van de Aalsmeerse kunstenaar Karin Borgman in het Oude Raadhuis. Karin Borgman liet zich voor deze expositie inspireren door haar eigen weelderige tuin aan de Uiterweg. Zelf zegt ze erover: “Een tuin begint met de intimiteit van een hand die aarde aanraakt, de grond schift, zaad strooit en achteloos de ene vorm van vegetatie plukt, om een andere meer ruimte te geven. Mijn tentoonstelling is een bonte verzameling schilderijen en grafiek over de tuin in allerlei verschijningsvormen. De tuin is de plek waar we proberen de natuurkrachten naar onze hand te zetten. Een plek die de uitwisseling tussen onszelf en de kosmos uitdrukt. Een plek van geheimen, veranderlijkheid en van mogelijkheden. En in Aalsmeer is ‘tuin’ ook een ander woord voor kwekerij.” Deze tentoonstelling zal tot en met 23 juli te bezichtigen in het monumentale pand met prachtige stadstuin in het Centrum.