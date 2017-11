Laatste optredens in De Zwarte Kat

Nes aan de Amstel – Op zaterdag 17 november aanstaande zal er voor de allerlaatste keer livemuziek te horen zijn in café De Zwarte Kat in Nes aan de Amstel. Jack van den Busken stopt er na ruim veertig jaar definitief mee. Deze avond is overigens al een toetje, want een aantal weken geleden was er al een afscheidsfeest in een overvolle Kat. Klanten, vrienden en Kat-aanbidders hebben toen al gepast afscheid genomen van Jack en zijn oergezellige Zwarte Kat. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en Jack gaf meteen zijn goedkeuring aan dit allerlaatste event!

Drie bands zullen de oude, scheve kroeg van een definitief potje herrie voorzien. The Oki Doki’s bijten de spits af met harde R&R gevolgd door de niets ontziende Nederlandstalige punk van het Kwakelse KAF. Als allerlaatste zal Black Knight, nog steeds onder leiding van drummer Rudo Plooy, de planken uit de kroeg proberen te spelen.

Uitbundig

De metalband viert tevens op een uitbundige manier hun 35-jarig jubileum wat ze precies 10 jaar geleden op deze datum met hun 25-jarig jubileum deden in wijlen jongerencentrum The Mix in Uithoorn. Op de poster prijkt: 3 harde sloopkogels: daarmee worden de bands bedoeld die als laatste zullen optreden in De Zwarte Kat. Het café moet binnen zeer korte tijd plaats maken voor enige villa’s. Het is dus: Nu of Nooit meer! Aanvang is 20.00 uur, adres is Amsteldijk Zuid 105 te Nes aan de Amstel. Entree: gratis.