Laatste kans: Inschrijven voor kinderburgemeester

Aalsmeer – Net als elk jaar loopt in juni de termijn van de kinderburgemeester af en wordt een nieuwe kinderburgemeester geïnstalleerd. Berber Veldkamp uit Kudelstaart heeft het afgelopen jaar met veel enthousiasme aan haar idealen gewerkt en de kinderraad voorgezeten. De laatste paar maanden waren daarin lastig omdat ze door de maatregelen rond het coronavirus haar insectenhotels niet kon openen en de kinderraad niet door kon gaan.

Videoboodschap

De verkiezing van de nieuwe kinderburgemeester gaat wel door. Deze verkiezing is natuurlijk ook aangepast aan de omstandigheden in verband met het coronavirus. Nu de kinderen niet actief op pad kunnen om campagne te voeren, wordt de keus gemaakt door een jury op basis van videoboodschappen van de kandidaten. Een deskundige jury gaat bepalen wie de beste plannen heeft voor Aalsmeer en wie die plannen het beste vertelt. Het vertellen gaat dit jaar via een videoboodschap die met een camera of een telefoon is gemaakt. De kandidaten kunnen daarin (in maximaal vijf minuten) vertellen wat ze graag in Aalsmeer zouden zien en wat zij belangrijk vinden.

Snel solliciteren

Het sollicitatieformulier dient samen met de videoboodschap gemaild te worden naar j.claver@amstelveen.nl. Ga heel snel aan de slag, want de sollicitatie moet uiterlijk aanstaande vrijdag 15 mei binnen zijn. Op 10 juni wordt bekend wie Berber opvolgt. Hij of zij wordt dan op 11 juni officieel geïnstalleerd als nieuwe kinderburgemeester.