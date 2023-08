Laatste kans: Deelnemen aan de Gedichtentuin

Aalsmeer – Zit er een dichter in jou? Je hebt nog tot en met aanstaande zondag 6 augustus om je gedicht in te sturen voor de ‘tuin der gedichten’. Thema dit jaar is ‘Bomen’. De Gedichtentuin is een bijzonder cultureel evenement op de oude begraafplaats Boomkwekerskerkhof aan de Stommeerweg, naast de katholieke kerk. De gedichtendag wordt georganiseerd door de Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA).

Schrijf een gedicht van 14 regels en stuur deze naar poezie@kunstencultuuraalsmeer.nl. Je krijgt van KCA vanzelf bericht wanneer jouw gedicht wordt gekozen. Als dat zo is, krijgt je gedicht een plaatsje in de Gedichtentuin en wordt afgedrukt in een speciaal boekwerk dat wordt uitgegeven ter gelegenheid van dit evenement.

De Gedichtentuin wordt dit jaar voor de vijftiende keer georganiseerd. Op zaterdag 2 september is om 12.00 uur de officiële opening en vanwege het derde lustrum geeft KCA daar een extra feestelijk tintje aan. De Gedichtentuin bezoeken kan vervolgens ook op zondag 3 september en de weekenden van 9 en 10 en 16 en 17 september, alle dagen van 12.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.