Laatste boottocht van het het Rode Kruis in De Ronde Venen

BOOTTOCHT VAN HET RODE KRUIS

De Ronde Venen – Op donderdag 25 april 2019 was de laatste boottocht van het Rode Kruis Kerngroep De Ronde Venen. De 104 deelnemers en vrijwilligers werden ontvangen met koffie/thee en heerlijk gebak, waarna de trossen los werden gegooid van de Bommelervaart, gelegen in de haven van Loosdrecht.

Er werd een prachtige tocht gevaren langs de oevers van de Loosdrechtse Plassen en de Vecht, die hoewel vlakbij gelegen, voor velen toch nieuw waren. Zeker vanaf het water gezien. Iedereen genoot dan ook met volle teugen.

Uiteraard werd er een lunch geserveerd. Dit werd gedaan op schalen met daarop, naast gesorteerde broodjes, ook lekkere warme saucijzenbroodjes en yoghurtjes.

De deelnemers ontvingen ter verhoging van de feestvreugde twee muntjes waarvoor zij een glaasje fris of een alcoholisch drankje konden krijgen.

Zon

Hoewel de weersverwachtingen in de voorafgaande dagen niet best waren, hebben de deelnemers het getroffen: het viel gelukkig mee en zelfs de zon liet zich af en toe zien!

Er werd dan ook geregeld van het buitendek gebruik gemaakt.

Om 15.00 uur werd er weer aangelegd aan de Porseleinhaven in Loosdrecht.

Deze dag werd mede mogelijk gemaakt door de sponsoring van mevrouw Annie Oudshoorn, die zelf altijd graag mee ging, maar die ons helaas is ontvallen.

Het Rode Kruis stopt in de loop van dit jaar landelijk met alle Sociale Activiteiten. Dit besluit treft uiteraard ook Kerngroep De Ronde Venen.

Maar ……. ze gaan door met een aantal activiteiten. In een andere vorm en met een andere naam, die in juni bekend zal worden gemaakt. Het wordt een zelfstandige entiteit onder de vlag van Tympaan De Baat. Het jaarlijkse Dagje Uit, zoals bijvoorbeeld een boottocht, kan door gebrek aan budget helaas niet meer plaatsvinden. Tenzij er sponsors worden gevonden, want uiteraard gaat de zoektocht door naar mogelijkheden om zo’n dag waarvan veel mensen genieten te organiseren.

Sponsors kunnen zich natuurlijk ook zelf aanmelden en wel bij Helma van der Meer 0297-289185 of Joke Moormann 0297-261769. Per mail kan dat ook: rodekruis-kergroep-derondevenen@xs4all.nl.