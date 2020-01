Laat geen waardevolle spullen in auto achter

Aalsmeer – Wanneer u uw auto verlaat zorg dan dat alle waardevolle spullen, waaronder electronica, meegenomen wordt. Hoewel er soms wordt gedacht dat door waardevolle goederen, zoals laptops en telefoons, uit het zicht te leggen in bijvoorbeeld de kofferbak of het handschoenenvak, voldoende is om inbrekers te weren.

Maar, dit is zeker niet het geval. Inbrekers zien meer dan alleen de ogen kunnen zien. Er wordt door middel van apparatuur een signaal opgevangen van elektronische apparaten in de auto. Als dit signaal wordt waargenomen wordt de auto opengebroken en zullen de spullen mee worden genomen.

“Waardevolle goederen uit het zicht leggen is niet meer voldoende, neem deze daarom dan ook altijd mee uit de auto”, aldus de waarschuwing van de politie.

In Aalsmeer zijn al diverse malen auto’s open gebroken waarbij dieven gebruik hebben gemaakt van genoemde speciale apparatuur. Onder andere hebben dieven al enkele malen toegeslagen op het Surfeiland aan de Kudelstaartseweg.