Kwakelse bloemstyliste zorgt voor lichtpuntje

De Kwakel – Inge Quint is eigenaar van IQ Flower Art gevestigd in De Kwakel en haar grootste inkomstenbron (evenementen aankleden) ligt door de coronacrisis totaal op zijn gat. Zij twijfelde dan ook geen moment om mee te doen aan de landelijke actie #omdatjijzorgtbrengikbloemen.

Ze reist nu de hele regio af om bloemen te bezorgen aan mensen die in deze coronacrisistijd keihardwerken om alles in goede banen te leiden. Door de crisis staan nu hele partijen onverkochte bloemen stil, omdat de bloemenexport en levering aan veel bedrijven compleet ingezakt is. Hieruit is de actie “Omdat jij zorgt breng ik bloemen” ontstaan. Initiatiefnemer van deze actie is kwekersvrouw Jolanda van der Lugt. Kwekerij Lugt Lisianthus heeft zijn bedrijf ter beschikking gesteld en een verdeel- en distributie centrum ingericht voor deze actie. Samenwerken is het toverwoord. Bloemen van kwekers uit het hele land zijn ingezameld en worden verdeeld onder regionale bloemisten. Om te voorkomen dat bloemisten in de grote weggeef acties van kwekers buitenspel werden gezet is er overleg geweest met Royal Flora Holland directeur Steven Schilvoorden en LTO glaskracht Sjaak van der Tak om de krachten samen te bundelen.

Doe mee

Een aantal collega’s is benaderd, waaronder Inge Quint, met de vraag om mee te doen, bloemisten en kwekers kregen een oproep via social media netwerken en reageerden massaal op de actie. Inmiddels is de actie zo’n succes dat er nu ook aanvragen binnenkomen bij van der Lugt vanuit heel Europa. Bedoeling is dat bloemen die nu niet meer verkocht worden en anders vernietigd worden, uit te delen aan mensen die zich met hart en ziel inzetten om anderen te helpen in deze humanitaire ramp. Ouderen en gehandicapten die nu geen bezoek mogen ontvangen worden ook verwent. Goed voorbeeld doet volgen, want veel consumenten bestellen op dit moment boeketten bij hun plaatselijk bloemist om ouders en naasten die werkzaam zijn in de zorgsector te verwennen.

Blij

De bloemstyliste uit De Kwakel heeft deze week al diverse mensen blij gemaakt met prachtige bloemen. De eerste boeketten zijn vrijdagmiddag uitgedeeld aan de frontlinie tegen dit virus, namelijk de huisartsen op de Waterlinie en hun assistenten. Drie dagen werden duizenden bloemen verwerkt en weggegeven aan alle vrijwilligers van het Leger des Heils in Amsterdam, Ons Tweede Thuis, de hospice in De Kwakel en op de IC van het VUMC in Amsterdam. Quint: ,,Zonder de enorme inzet van mijn vaste team, freelance collega’s, hulp van lieve vrienden, familie en zelfs concurrerende collega’s had ik deze grote klus niet kunnen klaren. Het geeft wel aan hoe groot de saamhorigheid in crisistijd is en ons straks weer gaat helpen opbouwen. De uitdeelmomenten zijn bijzonder en de reacties hartverwarmend.

Burgemeesters

Maandag ben ik langs geweest op het stadhuis van Amsterdam waar politie, brandweer en alle regio-burgemeesters, waaronder onze eigen burgemeester Pieter Heiliegers en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, bijna dagelijks crisisoverleg hebben. Ook zij werken keihard om deze crisis in goede banen te leiden. Heel bijzonder om de opening van zo’n belangrijke vergadering bij te mogen wonen en wat een eer om Femke Halsema symbolisch voor al onze landsbestuurders een boeket te mogen overhandigen. Zaterdag heb ik contact gezocht met onze burgemeester Pieter Heiliegers met de vraag, heeft u nog een tip waar deze bloemen op zijn plaats zouden zijn naast de zorginstellingen. Ik ben een doener, in al deze ellende iets doen is echt heel fijn!

Burgemeester Heiliegers: ,,Inge Quint had mij al ingeseind dat ze de medewerkers van de gemeente Uithoorn een hart on de riem wilde steken. Dit mooie initiatief kon nog groter uitgerold worden en het was een bijzonder bloemrijk moment voorafgaand aan de vergadering in Amsterdam. Femke Halsema sprak haar enorme waardering uit voor deze mooie actie. Dat deed mij veel. Dinsdagochtend is Inge langskomen op het gemeentehuis. De wethouders waren heel blij verrast. Dat was mooi om te zien. De crisis zo goed als mogelijk bestrijden hoort bij ons werk, maar het is toch heel fijn dat mensen op deze manier laten weten dat ze dankbaar zijn. Petje af voor Inge!”