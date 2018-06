Kwakel Open Air met de Hucksters

De Kwakel– Op zaterdag 9 juni organiseert stichting het maandagavond comité een muziekfestival op het evenemententerrein in De Kwakel. Het Kwakel Open Air is een festival waar plaatselijke bandjes en muzikanten hun kunsten gaan vertonen.

Het festival wordt zaterdag 9 juni om 15.00 uur geopend door de band Take No Prisoners. Na dit geweld van geluid is het de beurt aan Hans & Remco Millenaar ( bekend van de Hucksters) voor een rustige noot, want na dit optreden staat de Kwakelse band De Kaf op het podium. Hierna is het eerste opreden van Lost and Found deze middag. Deze muzikale heren met hun akoestische rockcovers treden twee maal op.

Vervolgens staat de band Hollands Diep in de spots. Deze band speelt Nederlandstalige covers van de Dijk tot Doe Maar. Hierna speelt Lost and Found voor de tweede maal om daarna plaats te maken voor de band die dit jaar 25 jaar bestaat : de Hucksters. Deze band is bekend in de regio en gaat er een mooie show van maken. Na dit optreden staat Boxin the Vox op het podium om het publiek te laten dansen op muziek met Ierse invloeden.

Als afsluiter van het festival trakteert de organisatie op een Tribute to CCR. Deze band is bekend van optredens op de Zwarte Cross en in the Shack en speelt de beste nummers van de legendarische band Creedence Clearwater Revival. Het festival opent haar deuren om 15.00 uur en om 0.00 uur zijn de laatste noten gespeeld. De entree is in de voorverkoop 12,50 euro en aan de kassa 15 euro. Kaarten in de voorverkoop zijn verkrijgbaar bij de supermarkt in De Kwakel. Het evenement is voor iedereen vanaf achttien jaar.