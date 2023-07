KV Oer Alles Hinne behaalt historische overwinning

De Ronde Venen – De kaatsclub uit Mijdrecht, Oer Alles Hinne, bestaat al sinds 2016, maar een overwinning werd er nog niet geboekt, tot afgelopen zaterdag. In de kaatsprovincie bij uitstek, Friesland, ontaardde zich in het warme Morra een ware slijtageslag. Met voorinse Harmen Jentsje Doevendans en achterinse Raymond Hofstede was het perk stevig bezet en zorgden ze samen voor menig boppeslach.

De prippers vlogen ze om de oren, maar door de kleine gestalte van Harmen, werden de ballen net achter de voorlijn vakkundig tot kaats verwerkt. Hij had dan ook een billug als een polisjehoun.

Op de opslaglijn stond Sjoerd Jilderda zijn mannetje en stuurde bij vlagen met zijn onnavolgbare techniek en precisie de tegenstander het bos in. De 4-1 achterstand werd omgebogen in een 5-4 voorsprong en bij 5-5, 6-4 was de eerste overwinning een feit tegen de professionals uit Metslawier. Eentje voor in de boeken!