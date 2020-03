Kunstwerken voor Living Memories

Aalsmeer – Kinderen van bovenbouwklassen van basisscholen De Ruimte (voorheen De Graankorrel), Samen Eén, de Oosteinderschool en de Jozefschool hebben herinneringen-kunstwerken gemaakt voor Stichting Living Memories.

Bij de kunstwerkenactie was het de bedoeling dat de leerlingen een herinnering kozen en daar een tekening of kunstwerk over maakten. “Het was een bijzondere ervaring om alle mooie herinneringen van de kinderen te horen en getekend te zien worden”, vertelde een leerkracht van één van de klassen.

Grote spinningactie

Alle kunstwerken zijn op zaterdag 21 maart in sporthal De Waterlelie te bewonderen. Die dag is er in de hal een grote spinningactie ten behoeve van Stichting Living Memories. Dit goede doel, dat gevestigd is in Aalsmeer, maakt videoportretten van kinderen die gaan overlijden aan een ziekte. Een blijvende herinnering voor hun ouders, broertjes en zusjes.

Ansichtkaarten

Van iedere school wordt op 21 maart om 16.00 uur een aantal winnende kunstwerken bekend gemaakt. Deze worden gedrukt op een ansichtkaart. Op de achterkant van de kaart komt een korte beschrijving van de herinnering en de voornaam van het kind. De pakjes ansichtkaarten zijn na de actiedag te koop via www.stichtinglivingmemories.nl.

——————————————