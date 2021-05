Kunstweek Vincent van Gogh bij Julianaschool

Wilnis – Na de meivakantie werkten de kinderen van de Koningin Julianaschool in Wilnis over Vincent van Gogh. In alle groepen werd er tijd en aandacht besteed aan de kunstweek. Er zijn mooie kunstwerken gemaakt en er werd veel geleerd over het leven van Vincent. Zo hebben de kleuters bijvoorbeeld ijsjes gemaakt met veel kleuren om Vincent op te fleuren, omdat hij meestal niet zo vrolijk was. De groepen 3 en 4 haalden takken met bloesem binnen de school door het te tekenen en te schilderen net als Vincent van Gogh. In de groepen 5 en 6 zijn zelfportretten gemaakt. Van Gogh leek de wereld door een eigen bril te zien. Kleuren en vormen werden intenser. Dat is ook terug te zien in de zelfportretten van de kinderen.

De bovenbouw is aan de slag geweest met het schilderen van een landschap en slaapkamer in 3d en zij maakten een schets met houtskool van een model met een hardwerkende houding. Voor de ouders was er een quiz die ging over het leven van Vincent van Gogh en de over kunstwerken van de kinderen. De winnende familie won een Van Gogh taart. Zo werd de kunstweek feestelijk afgesloten.