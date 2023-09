Kunstproject ‘Take A Seat’ bij Flower Art Museum

Aalsmeer – Bij het Flower Art Museum komen kunst, bloemen en de natuur samen en nu is er een speciaal project waarbij de hulp van inwoners wordt gevraagd: Take A Seat. De daktuin van het museum met uitzicht op de Watertoren en de Westeinderplassen is een prachtige plek. Er kan genoten worden van het uitzicht en van kunst, maar het tuinmeubilair heeft dringend een opknapbeurt nodig. Vervangen is echter duur en weggooien is zonde. Het is stukken beter als er twee vliegen in één klap worden geslagen: de oude tuinstoelen opknappen en tegelijkertijd meer kunst toevoegen aan de tuin.

Daarvoor is nu project ‘Take A Seat’ in het leven geroepen. Door crowdfunding hoopt het Flower Art Museum genoeg gelden op te halen om twintig oude (witte) tuinstoelen te transformeren tot mooie (zit)kunstobjecten. Kunstenaar Sander Bosman heeft op verzoek van het museum alvast twee stoelen onder handen genomen en deze waren te zien tijdens de afgelopen Kunstroute bij de ingang van het museum en deze dagen werd ook alvast aandacht gevraagd voor het project ’Take A Seat’.

Vanaf oktober hoopt het Flower Art Museum in totaal twintig stoelen te laten bewerken door vijf verschillende kunstenaars. Zij gaan dit najaar (als het lukt) in het museum aan de slag, waar de kleine zaal ingericht gaat worden als atelier. Wilt u/jij helpen om dit kunstproject mogelijk te maken? Een donatie, klein of groot, kan worden gedaan via het platform Voor de Kunst. Hier kan ook een leuke tegenprestatie gekozen worden. Ga voor meer informatie of een bijdrage naar: https://www.voordekunst.nl/projecten/15939-take-a-seat-1.