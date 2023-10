Kunstenaars Maaike en Diana op zoek naar afval

Aalsmeer – Maaike van Wijk en Diana Gorter zijn twee bevriende kunstenaars die kunst maken van plastic restafval materialen. Van de zonnebloemen van van Gogh tot het meisje met de Parel, beroemde schilderijen woren tot in detail nagemaakt van afgedankte materialen zoals plastic doppen, klein kinderspeelgoed, viltstiften, knopen, kralen, kapotte telefoonsnoeren en andere kabels, kapotte zonnebrillen en nog zo veel meer!

Hun kunst wordt momenteel via Kroon Gallery geëxposeerd in het Kruisherenhotel in Maastricht. Tijdens de afgelopen september gehouden Kunstroute Aalsmeer was werk, onder andere de grachtenhuizen in Amsterdam (zie foto) van deze kunstenaars te zien in Activiteitencentrum Mendel aan de Zwarteweg.

Maaike en Diana vinden het leuk dat afval, dat in deze huidige consumptiemaatschappij zo makkelijk wordt weg gegooid en vervangen, een nieuwe leven krijgt in hun kunstwerken. “Het is een kleine bijdrage aan onze planeet en het creëren van een mooiere wereld”, aldus de twee kunstenaars.

Voor nieuwe kunstwerken zijn de dames op zoek naar materiaal en doen daarom in deze klimaatweek een oproep aan de lezers. Als er mensen zijn die afgedankte materialen hebben liggen zoals hierboven beschreven dan kunnen ze contact opnemen met Maaike en Diana via hun website:

www.maaikevanwijk-dianagorter.com, via instagram: @maaikevanwijk_art of @dianagorter_art of telefonisch via 06-19022761. Ze komen het graag bij u halen!