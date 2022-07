Kunstenaars gezocht voor kunstwerk in Nieuw Calslagen

Aalsmeer – Voor de nieuwe, kleinschalige woonwijk Nieuw Calslagen in Kudelstaart is de gemeente op zoek naar een kunstwerk voor de buitenruimte. Het kunstwerk moet drie locaties met elkaar verbinden door een eigentijdse interpretatie van de cultuurhistorische waarde van Calslagen. Geïnteresseerde kunstenaars kunnen vanaf nu inschrijven voor deze opdracht.

Nieuw buurtschap

In Kudelstaart wordt gewerkt aan de realisatie van een kleinschalige woonwijk Nieuw Calslagen. Het is een nieuw buurtschap dat ligt aan de Westeinderplassen, op de plek van het oude dorpje Calslagen. De vroegere Ambachtsheerlijkheid Kalslagen ontstond hier in de vroege middeleeuwen als een veenontginningsdorpje. Centraal binnen het plangebied liggen de fundamenten van een voormalig kerkje (gesloopt in de 19de eeuw) en een begraafplaats. Dit gebied is aangewezen als Rijksmonument.

‘Behoud door ontwikkeling’

Nieuw Calslagen is een Belvèdereproject, wat inhoudt dat zorgvuldig wordt omgegaan met cultuurhistorische waarden onder het motto ‘behoud door ontwikkeling’. Het gebied aan de Herenweg 64 was een kassengebied, maar wordt nu ingericht met 17 luxe, vrijstaande woningen.

Openbare plek

Door de wijk loopt een openbaar toegankelijk wandelpad, dat leidt langs het kerkhofje naar een steiger aan de Westeinderplassen. Deze openbare plek biedt aan inwoners een rustpunt en de mogelijkheid om de Westeinderplassen direct te beleven. Daarmee is dit mooie gebied niet alleen voorbehouden aan de (toekomstige) bewoners van de nieuwbouw.

Kunstopdracht

Het kunstwerk moet drie locaties aan elkaar verbinden: de locatie van de voormalige kerk en begraafplaats, de kruising Herenweg/Breggevaart en de steiger aan de Westeinderplassen. Voor deze kunstopdracht is een totaal budget beschikbaar van 150.000 euro. De aannemer heeft dit budget gereserveerd in de bouwkosten.

Kunstenaars die belangstelling hebben, kunnen voor 26 augustus schriftelijk of digitaal documentatie van hun werk aanleveren: Gemeente Aalsmeer, t.a.v. Nikki Timmermans, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer of n.timmermans@aalsmeer.nl.

De kunstcommissie en de projectleider Beeldende Kunst maken een selectie en stellen een longlist op. De selectiecommissie selecteert hieruit drie kandidaten die een schetsontwerp mogen maken. Het streven is dat het kunstwerk eind 2023 wordt opgeleverd.