‘Kunstcafé Poëziepraat’ in het Oude Raadhuis

Aalsmeer – KCA organiseert een nieuwe activiteit voor dichters. Op woensdag 10 mei gaan poëzie-schrijvers in gesprek met elkaar onder de noemer ‘Kunstcafé Poëziepraat’, onder leiding van Dorpsdichter Jan Daalman. ‘Wat weten we van elkaars inspiratie?’ ‘Wat zijn jouw creatieve ideeën die je toepast in je gedicht?’ Zomaar wat vragen die deze avond de revue kunnen passeren.

De avond begint om 20.00 uur (welkom vanaf 19.30 uur) en vindt plaats in het Oude Raadhuis, waar je met een gezellig drankje erbij meer komt te weten over elkaars dicht- en schrijfhobby. Onderdeel van het programma is uiteraard ook het zelf aan de slag gaan. Zo zijn er poëtische oefeningen met metaforen, gevoel en associaties in de dichtkunst en ga je een ‘ronddeel’ maken, een bijzondere manier van dichten. De entree voor deze activiteit bedraagt 5 euro en dit bedrag is inclusief koffie en een drankje. Aanmelden kan via www.kunstencultuuraalsmeer.nl (Poëziepraat-ticketshop) of koop een kaartje op de avond zelf in het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9.

Magisch realisme

KCA organiseert in het Oude Raadhuis te midden van inspirerende kunstexposities een interessante mix aan culturele activiteiten onder de noemer Kunstcafé. Ditmaal vormt de expositie Magisch realisme van kunstenaar Michel Sehstedt het decor.