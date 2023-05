Kunstcafé: Poëtische invallen in Oude Raadhuis

Aalsmeer – “Wie staat draagt voor”, een van de tips of lessen die Jan Daalman het groepje dichters meegaf tijdens het eerste Kunstcafé Poëziepraat van KCA op woensdagavond 10 mei. Met dorpsdichter Jan werden deze avond nog veel meer leidraden en rode draden in de dichtkunst gedeeld. Het was vooral samen dichten, vertellen over wat jou inspireert en welke woorden jou raken. Het gezamenlijk gemaakte ‘rondeel’, een type gedicht waarin dezelfde zinnen terugkomen, raakte bij alle deelnemers een snaar. Hoe kan het ook anders met het thema ‘Moeder’. Een mooie, geslaagde avond in het Oude Raadhuis tussen inspirerende kunstwerken van Michel Sehstedt met een lach en een traan, timide verwoord of juist erg uitgesproken. De diversiteit, daar gaat het (ook in de dichtkunst) om!

Expositie

De expositie ‘Magisch Realisme’ van Michel Sehstedt is overigens nog tot en met 11 juni te bewonderen in het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9 iedere vrijdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.

Tekst en foto: Stichting KCA