Kunst op het menu bij talenten Werkschuit

Aalsmeer – In de teken-talentenklassen van de Werkschuit in Aalsmeer stond afgelopen weken kunst op het menu! Omdat er minder mensen aan tafel mogen in verband met corona, is er meer ruimte voor kunst op de tafel en op het tafelkleed. Tijdens het afgelopen cursusseizoen zijn er heel veel tekeningen en dierenbeelden en -maskers van karton door totaal 35 kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar gemaakt.

De jongens en meiden hebben nu vakantie, maar in januari kan weer deelgenomen worden aan de speciale cursussen voor kinderen. Zo is er het tekenatelier voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 13 jaar, op woensdag (twee keer), creatieve vorming voor kinderen vanaf 6 jaar op woensdag en op donderdag. Gestart wordt op 27 en 28 januari.

Voor volwassenen heeft De Werkschuit eveneens een uitgebreid cursusaanbod: Edelsmeden op maandag, beeldhouwen, mozaïeken en schilderen op dinsdag, boetseren met klei op woensdag, donderdag en vrijdag, leer de Werkschuit kennen en tekenen en schilderen op woensdag, mixed media op donderdag, fotocursus en vervolgcursus fotografie op zaterdag en workshops dikke dame boetseren, Fazendoo en mozaïek op dinsdag en porselein stippen op zaterdag. Alle cursussen en workshops starten in de laatste week van januari en begin februari.

Kijk voor meer informatie en/of aanmelding voor een (kinder)cursus of workshop op www.werkschuit-aalsmeer.nl. Cursuslocatie van creatief centrum De Werkschuit is Oosteinderweg 287f.