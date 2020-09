Kunst in etalages: Joyce jongste Amazing Amateur

Aalsmeer – Vanaf morgen, dinsdag 8 september, zijn tot eind september in het centrum van Aalsmeer in de etalages van de ondernemers de kunstwerken van de Amazing Amateurs te bewonderen. De jongste deelneemster is de vijftien jarige Joyce van der Wal en wat een geweldige ontdekking is zij! Haar werk; poëtisch, romantisch en mysterieus is ook technisch noemenswaardig. Alle reden om Joyce via de mail een aantal vragen te stellen.

Zij is leerling van het Amstelveen College, zit in de vijfde van het Gymnasium met Grieks en Latijn in het vakkenpakket evenals tekenen. “Wij krijgen tips als wij een schilderopdracht moeten doen, maar echt schilderles heb ik nooit gehad. Ik kijk vooral naar andere schilders, volg instructiefilmpjes en probeer zelf dingen uit.”

Haar moeder maakte Joyce attent op de etalage expositie. “Ik wilde meteen meedoen. Eigenlijk vind ik het een beetje spannend. Ik heb zoiets nog niet eerder gedaan. Normaal zien niet zoveel mensen mijn werk.”

Of zij ook andere hobby’s heeft? “Naast tekenen en schilderen is handbal mijn grootste hobby. Ik doe dit nu acht jaar en ben dol op deze sport. Ik hou ook heel erg veel van lezen. Ik heb al zoveel boeken dat zij niet meer in mijn boekenkast passen. Ik lees vooral young adult boeken. Aanraders zijn de series van Sara J. Maas.”

Terugkomend thema

Romantische geheimzinnigheid is een thema dat in het werk van Joyce vaker terugkomt. “Vaak schilder ik silhouetten of mysterieuze sterrenhemels. Als ik terug kijk, zie ik dat dit thema ongeveer drie jaar geleden is begonnen; zoals het silhouet van een meisje die een ballon vasthoudt. Het laatste jaar heb ik vooral silhouetten van bomen geschilderd.” Op de vraag wie haar favoriete schilder is, is het antwoord: Monet, de Franse impressionist, bekend om zijn tuinen en vijver schilderijen en zijn bijzondere kleurgebruik. “Ik raak geïnspireerd door zijn rustige landschappen. Ik heb de bomen in zijn werk wel eens gebruikt als voorbeeld voor één van mijn schilderijen.” Helaas lukt het Joyce niet om iedere dag te tekenen en te schilderen. Hoe graag zij dat ook zou willen doen. “Soms is het gewoon niet mogelijk, omdat ik teveel huiswerk krijg van school.” Naast de romantiek en mystiek vind Joyce het ook erg leuk om karakters van film of anime (Japanse tekenfilms) na te tekenen.

“Ook maak ik studies van bijvoorbeeld bladvormen, gezichten en handen. Vorig jaar heb ik meegedaan aan Inktober. Dat is een dagelijkse challenge gedurende de maand oktober, waarbij je een lijst met 31 woorden krijgt. Elke dag maak je een tekening van het woord voor die dag.” Naar aanleiding van de inktober challenge van vorig jaar is Joyce een instagram account gestart. Haar gebruikersnaam is @art.from.a.teen. “Hier zijn de foto’s van mijn werk te zien.”

Janna van Zon