Kunst en cultuur centraal in ‘IkToon’ maand juni

Fanfarekorps Flora repeteert op maandag 5 juni van 20.00 tot 22.15 uur in het eigen clubgebouw aan de Wim Kandreef 1 in Kudelstaart. Flora staat onder leiding van Dick-Jan Veerbeek.

Aalsmeers Harmonie repeteert op dinsdag 6 juni van 19.45 tot 22.00 uur in het gebouw Het Baken aan de Sportlaan 86. Aalsmeerse Harmonie staat onder leiding van dirigent Michel de Haas.

Sursum Corda is ook een Harmonie en repeteert op de vrijdag 9 juni van 19.00 tot 19.45 uur voor de jeugd en van 20.00 tot 22.00 uur voor het orkest. Sursum Corda staat onder leiding van dirigente Elvira van Sloten.



De leden vinden het heerlijk om samen te komen en gezellig muziek te maken. Niets is zo leuk om passie te delen en anderen blij met maken met hun muziek. De repetitieavonden zijn een levendige mix van muzikaliteit, vriendschap en plezier. Deze avonden vinden plaats in een gezellige en gastvrije omgeving, waar met open armen nieuwe leden en geïnteresseerden welkom geheten worden. Of je nu een ervaren muzikant bent of nog maar net begint, zij moedigen iedereen aan om deel te nemen en hun liefde voor muziek met jou te kunnen delen.



Als je graag eens een repetitieavond wilt bijwonen, ben je van harte uitgenodigd om langs te komen. Je zult merken dat de leden enthousiast zijn over wat ze doen, en zij zullen u graag meer vertellen over hun vereniging en de activiteiten die zij ondernemen.