Krimp Schiphol noodzakelijk als je de omgeving serieus neemt

Uithoorn – Volgens de nieuwe plannen die minister Madlener naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, hoeft Schiphol veel minder hard te krimpen dan oorspronkelijk aangekondigd. Wethouder Ferry Hoekstra vindt dit onacceptabel: “Inwoners van Uithoorn en De Kwakel ervaren dagelijks ernstige geluidsoverlast door het vliegverkeer. Dit heeft grote impact. Onze gezondheid en leefomgeving moeten voor zowel de Staat als voor Schiphol op de eerste plaats komen te staan”.

Stillere vliegtuigen zijn niet stil

Nu mag Schiphol 500.000 vluchten per jaar faciliteren. Het vorige kabinet streefde oorspronkelijk naar 440.000 vluchten. De voorganger van de huidige minister, Harbers, zette terecht in op een grotere krimp van Schiphol. Juist om de overlast voor omwonenden te beperken. Echter, na overleg met de sector verwacht de huidige minister met een kleinere krimp (485.000 vluchten in plaats van 440.000 vluchten) en stillere vliegtuigen ook aan de geluidsnormen te kunnen voldoen.

Wethouder Hoekstra: “Met het besluit dat Schiphol nauwelijks hoeft te krimpen laat minister Madlener de omwonenden in de steek. Het gaat niet alleen om berekeningen in een rekenmodel. Het gaat ook om de beleving in de praktijk. Het duurt jaren voordat alle overkomende vliegtuigen stiller zijn. Bovendien wordt onderschat hoeveel herrie zogenaamd stillere vliegtuigen maken. Als het aantal vliegbewegingen op de Aalsmeerbaan niet fors vermindert, blijft de overlast voor onze inwoners veel te groot”.

Gerechtelijke uitspraak

Afgelopen maart oordeelde de rechter nog dat omwonenden van Schiphol jarenlang onvoldoende door de Staat zijn beschermd tegen de overlast. Deze uitspraak biedt houvast voor de gemeente. Wethouder Hoekstra: “Met deze plannen verzuimt het kabinet de rechtsbescherming voor omwonenden te herstellen en de overlast voor onze inwoners terug te dringen. Wij blijven vol inzetten op beperking van de overlast door Schiphol en gaan zo snel mogelijk in gesprek met de nieuwe minister over de situatie in onze gemeente. ”

Hoekstra wijst ook op de vragenlijst over Schiphol op www.uithoorndenktmee.nl/schiphol. Met deze vragenlijst peilt de gemeente hoe inwoners en ondernemers in Uithoorn denken over Schiphol. “Ik roep inwoners op de Schiphol-vragenlijst in te vullen. Deze uitkomsten helpen bij onze gesprekken met het ministerie, ILT en Schiphol”.

Foto: Gemeente Uithoorn.