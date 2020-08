Krans voor gevallen slachtoffers Nederlands-Indië

Uithoorn – Burgemeester Pieter Heiliegers en wethouder Jan Hazen van Uithoorn hebben vrijdagavond de herdenking bijgewoond in het Broersepark in Amstelveen voor de gevallen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië. Het is volgens beiden belangrijk om stil te blijven staan bij wat er in Nederlands-Indië gebeurde: ,,Het is 75 jaar geleden, maar dat maakt het zeker niet minder belangrijk. Hier moet altijd aandacht voor blijven bestaan.” Burgemeester Heiliegers legde namens de gemeente Uithoorn een krans.

De herdenking, die door corona in aangepaste vorm plaatsvond, werd geopend door Clemens Bouwens, voorzitter van de Stichting Herdenking gevallenen en slachtoffers. Gevolgd door toespraken van de Amstelveense burgemeester Tjapko Poppens en luitenant-kolonel Edwin Saiboo, algemeen voorzitter Bondsbestuur van de Bond van Wapenbroeders.

Dit jaar hield Thea Meulders een toespraak over haar kamptijd op Sumatra. Zij vertelde in een toespraak haar herinneringen hoe ze als klein meisje haar vader verloor en haar tijd in een interneringskamp op Sumatra. Thea Meulder legde ook een krans samen met haar zoon en kleindochter.