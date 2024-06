Korting op wereldse sieraden in Wereldwinkel

Aalsmeer – In de maand juni zet de Wereldwinkel Aalsmeer de collectie sieraden weer eens in het zonnetje! Er zijn prachtige nieuwe sieraden ingekocht die extra mooi worden gepresenteerd met uitleg over de materialen en de makers.

Sinds de oudheid tooit de mens zich met magische en religieuze symbolen. Tekens van macht en aanzien of beschermers tegen onheil. De ontwerpen van de sieraden uit de Wereldwinkel zijn vaak geïnspireerd op deze symbolen en motieven uit andere culturen. Gewoon, omdat ze mooi zijn. Of omdat ze een emotionele waarde hebben. Maar ze zijn allemaal bijzonder. Zoals kettinkjes met bijzondere benen hangers, keramieken kraaltjes, sierlijke armbanden of mooie zilveren ringen met (of zonder) een halfedelsteen. Met de hand gemaakt door trotse mensen. Zij kunnen kun kinderen naar school sturen, dankzij jouw/uw aankoop.

Fairtrade sieraden zijn er in alle prijsklassen. In de maand juni ontvangt iedere klant 15% korting op de hele collectie sieraden. De Wereldwinkel is te vinden in de Zijdstraat, vlakbij het Molenplein. Kijk voor meer informatie en openingstijden op www.wereldwinkelaalsmeer.nl