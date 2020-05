Korte herdenking in Kudelstaart

Kudelstaart – Vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus vindt in heel Nederland de dodenherdenking op 4 mei in versoberde vorm plaats. Zo ook in Kudelstaart De Dorpsraad wilde toch graag een korte plechtigheid houden ter nagedachtenis aan de slachtoffers van oorlogen.

Er is contact opgenomen met de burgemeester en hij gaf toestemming voor een herdenking bij oorlogsmonument De Propeller in Kudelstaart, in de middag en zonder publiek.

Voorzitter Jaap Overbeek en bestuurslid Hans Vonk van de Dorpsraad hebben een krans met lint in de Nederlandse driekleur gelegd bij De Propeller en 1 minuut stilte gehouden. In de ochtend was reeds de vlag halfstok gehangen. Op 5 mei wordt de vlag in de ochtend in de top gehesen om de vrijheid te herdenken.

De Dorpsraad roept inwoners van Kudelstaart op om tijdens de dagelijkse wandeling zelf bij De Propeller stil te staan bij de slachtoffers van oorlogen en zo mogelijk bloemen bij het monument in de Schweitzerstraat te leggen. Dit kan beide dagen (4 en 5 mei) op elk willekeurig tijdstip. Ziet u andere mensen bij het monument staan? Denk dan even aan de 1,5 meter afstand.