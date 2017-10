Korfballers VZOD C1 kampioen!

Kudelstaart – Afgelopen zaterdag 14 oktober was het zo ver voor de C1 van korfbalvereniging VZOD. Nadat het team vorige week de punten vergeten was mee te nemen uit Nieuw-Vennep, was er zaterdag een nieuwe kans om kampioen te worden. Iedereen was gespannen, maar had er wel erg veel zin in. Het was heerlijk korfbalweer en alle kinderen gingen zich voorbereiden op de wedstrijd. Even warm lopen, rekken en strekken en natuurlijk een balletje schieten op de korf. In de eerste minuut leek het even de verkeerde kant op te gaan en werden de Kudelstaartse volleyballers meteen op scherp gezet door een doelpunt van Fluks. Even omschakelen en daar gingen ze! Er werd meteen een prachtige doorloopbal gemaakt, maar die werd helaas afgekeurd door de scheidsrechter voor snijden.

Echt team

VZOD pakte het echter meteen weer goed op en scoorde vrij snel daarna. Er waren hele mooie combinaties tussen de aanvallende spelers en alle tactieken werden uit de kast gehaald. Van een mooie doorloopbal tot prachtige afstandsschoten. Er werd naar alle kinderen gekeken en echt als een team gespeeld. Ook het schieten ging erg goed en dat was een paar weken geleden echt wel anders. Daar zijn ze als team erg in gegroeid. In de wedstrijd kon je dit goed terug zien door meer schotpogingen op de korf en door dichter bij de korf aan te vallen. Af en toe had Fluks ook nog een paar mooie aanvallen, maar gelukkig voor VZOD kwamen hier verder geen doelpunten uit. De einduitslag van de wedstrijd was 1-16 en daarmee was VZOD terecht kampioen geworden. Hoewel het kampioenschap door de verliespunten van vorige week helaas gedeeld moet worden met Madjoe, staat de C1 dankzij een doelsaldo van maar liefst +27 toch nog op een verdiende eerste plek.

Na de wedstrijd werd er snel omgekleed en ging iedereen de auto in, op weg naar het clubhuis van VZOD om daar het kampioenschap nog even goed te vieren. Dit begon met een heerlijke zelfgemaakte kwarktaart van Alyssa, waarna alle kinderen een medaille kregen en er mooie teamfoto werd gemaakt.

Onwijs trots

De coaches Alyssa en Hanna zijn echt onwijs trots op hun team. Ze zijn stuk voor stuk onwijs gegroeid tijdens het veld seizoen. Ze zijn erg lief voor elkaar en zijn ondanks het leeftijdsverschil tussen sommige spelers een echt team geworden. “We nemen alles mee naar het zaalseizoen en gaan daar verder met groeien”, aldus de enthousiaste coach-dames.

Teamfoto met coaches Hanna Viet (midden) en Alyssa te Riele (rechts).