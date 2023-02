Korfbal: VZOD niet opgewassen tegen NOVA

Kudelstaart – Afgelopen zaterdag speelde VZOD/Fiqas tegen het sterke Nova in De Bilt. Dit team had de laatste weken punten laten liggen in de strijd om de tweede plaats waardoor de ranglijst weer als een harmonica in elkaar geschoven was. Stiekem werd er door menig VZOD-er misschien al gedroomd van promotie naar de eerste klasse. Maar na zaterdag staan de Kudelstaarters weer met beide benen op de grond, want Nova was duidelijk de bovenliggende partij en zegevierde met 16-10. In een sporthal die qua geluid wel op een volgepakt subtropisch zwemparadijs leek was het Josine Verburg die de spits afbeet, al snel gevolgd door de gelijkmaker. Vervolgens scoorden Joëlle Heil van afstand en Vincent Algra met een vrije bal waarmee VZOD op een 1-3 voorsprong kwam. Nova liet zich niet onbetuigd en schakelde een tandje bij. Binnen drie minuten was de achterstand omgebouwd in een voorsprong van 4-3. Het was Ruben Maat die van ver de 4-4 binnen knalde. Nova verdedigde echter zeer sterk en gaf de Kudelstaarters nauwelijks ruimte om tot een fatsoenlijke aanval, laat staan een doelpoging, te komen. VZOD begon steeds slordiger te spelen en verviel door de verdedigende druk van Nova in plaatsfouten. De aanvallers van Nova kregen aan de andere kant meer tijd om aan te leggen en zo stond er tien minuten voor rust 7-4 op het scorebord. VZOD rechtte echter de rug en op vechtlust scoorde Algra en vervolgens Thomas van der Zwaard een slim verdiende strafworp waardoor de ruststand een nog enigszins draaglijk aanzien kreeg: 7-6. Gelijk in de tweede helft was het Verburg die een snelle doorloopbal maakte en bracht zo het team van trainer/coach Joe Rijpkema weer op gelijke hoogte: 7-7. Nova bleef het de Kudelstaartse aanval uitermate moeilijk maken en de frustratie en moedeloosheid was van de gezichten af te lezen bij de gasten.

Een run van drie betekende een voorsprong van 10-7 voor Nova waarna Verburg een strafworp verzilverde: 10-8. Zo bleef VZOD nog wel aan het elastiek, totdat Nova weer tweemaal scoorde. Verburg scoorde vervolgens van afstand maar toen Nova het vizier weer even op scherp stelde, stond het na twintig minuten 15-9. Van der Zwaard maakte nog wel de 15-10 maar de wedstrijd was allang gespeeld. Nova geloofde het verder ook wel en scoorde nog eenmaal waarmee de eindstand werd bepaald op een schamele 16-10. Deze zaterdag 18 februari een mooie kans op revanche in en tegen Badhoevedorp om 12.25 uur.