Korfbal: VZOD doet zichzelf te kort

Kudelstaart- De korfballers van VZOD/FIQAS moesten zaterdagavond voor hun wedstrijd naar KV LUNO in Linschoten. Een interessante ontmoeting voor twee teams die zich beide in de subtop van de tweede klasse bevinden. VZOD begon niet goed aan de wedstrijd en stond na 10 minuten spelen op een afstand van 4-1, maar toonde karakter en in de 15e minuut scoorde Josine Verburg de aansluitingstreffer, 5-4. Het tweede deel van de eerste helft was VZOD zelfs de bovenliggende partij, Vincent Algra en Josine Verburg scoorden allebei twee keer en stond er 8-8 op het scorebord. VZOD kwam zelfs op voorsprong door doelpuntten van Ruben Maat en Josine Verburg: 10-11. LUNO scoorde in de laatste minuut nog een keer, waardoor de ruststand op 11-11 kwam. De tweede helft werd een waar spektakel. Helaas liet VZOD op bepaalde momenten het initiatief bij LUNO en kwam in het eerste deel van de tweede helft op een achterstand van 15-12. Ook nu toonde VZOD karakter en kwam door doelpunten van Arian Maat, Josine Verburg en Eric Spaargaren langszij, 15-15.

Door een fraai doelpunt van Joelle Heil kwam VZOD/FIQAS opnieuw op voorsprong, 15-16. In de slotfase kwam VZOD echter weer op achterstand, 17-18, maar nog een keer veerde het team op en Arian Maat scoorde de verdiende gelijkmaker: 18-18. VZOD verdiende nog een strafworp, maar de scheidsrechter gaf deze niet. In de plaats daarvan gaf hij LUNO in de voorlaatste minuut een vrije bal en dat werd de Kudelstaarters noodlottig. VZOD verloor de wedstrijd tegen de verhouding in met 19-18. Doelpunten VZOD: Josine Verburg (9), Joelle Heil, Vincent Algra en Arian Maat (elk 2), Mirjam Vermeulen, Ruben Maat en Eric Spaargaren (elk 1). De volgende wedstrijd is op zaterdag 28 januari. Vanaf 16.35 uur neemt VZOD het thuis in de Proosdijhal op tegen Fortissimo.

Foto VZOD: Strafworp Josine Verburg. Totaal scoorde de korfbalster negen maal.