Korfbal: VZOD C1 kampioen!

Kudelstaart – Twee weken geleden speelden de korfballers van VZOD C1 al hun kampioenswedstrijd. Op 1 april speelden ze tegen Madjoe C3. De punten waren al binnen, maar dat betekende niet dat er minder fanatiek gespeeld werd. Het leek namelijk wel alsof er nog gestreden moest worden voor die eerste plek! Ze gingen er fel in, er werd snel en goed overgegooid. Toch kwam het eerste punt van Madjoe na de derde minuut. Deze moest even verwerkt worden, maar na de 7e minuut was het Joep die 1-1 maakte. Hierna was het zo’n beetje elke minuut raak, Nadia maakte de 2-1 en Eva maakte de 3-1 met een heel mooi afstandsschot. Ze bleven hard werken en toonde een mooi samenspel.

Het was weer Joep die met een doorloopbal de 4-1 maakte en Veerle sloot aan, 5-1. Madjoe kreeg in de 15e minuut een kans en maakte de 5-2. Het antwoord van VZOD was een viertal doelpunten, gemaakt door Eva, Jens, Esmee en Jasper. Met 9-2 werd het rust. Ook na de pauze bleef de C1 goed spelen en werd weinig ruimte gegeven aan Madjoe. Eva maakte de 10-2, door de doorloopbal van Lisa werd het 11-2 en Joep scoorde de 12-2. Door Tibbe, met een mooi afstandsschot, werd het 13-2. Madjoe zag een kans en scoorde, maar bleef te lang in hun glorie hangen waardoor Joep twee keer kon scoren, 15-3. Madjoe scoorde nog twee keer en Tibbe maakte voor de C1 het laatste doelpunt.

Het werd uiteindelijk 16-5 en met deze uitslag is de C1 ongeslagen zaalkampioen geworden. Binnenkort start de veldcompetitie (buiten).