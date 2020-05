Korfbal: Josine en Ruben terug bij VZOD

Kudelstaart – Een goede versterking voor de korfbalselectie van VZOD vanaf volgend seizoen. Josine Verburg komt terug na haar topsportcarrière bij Koog Zaandijk en Ruben Maat keert terug van een Amstelveens avontuur bij KVA.

De cirkel rond

Koog Zaandijk speelt in de Korfbal League en Josine wist het te schoppen tot dragende kracht en aanvoerder van het reserve team. Josine zal terugkeren onder de trainer die haar ook heeft gelokt naar de League club: “Drie jaar geleden kreeg ik een telefoontje van Gert Krook met de vraag of ik bij KZ wilde komen korfballen. Ik dacht dat hij een grapje maakte, maar hij bleek bloedserieus. Ik ben in het diepe gesprongen en kwam gelukkig af en toe bovendrijven.” Met de terugkeer naar VZOD onder leiding van Gert is voor Josine de cirkel mooi rond.

Josine heeft een fantastische ontwikkeling meegemaakt bij de Zaandijkers. “Korfbal meemaken op het hoogste niveau, dat is erg gaaf.” De snelle schutter geeft aan erg trots te zijn op VZOD: “Ik wil jullie heel erg bedanken voor alle support de afgelopen drie jaar bij KZ. Het viel menig KZ’er op dat er steeds weer supporters uit dat gekke Kudelstaart (met de klemtoon op Kudel) op de tribune zaten. Ik was dan altijd erg trots op VZOD en ben blij dat ik dit met jullie heb kunnen delen”, vertelt Josine.

Ruben Maat en Josine Verburg.

Plek in het eerste

Ook Ruben Maat keert terug naar VZOD. Ruben heeft de afgelopen jaren gespeeld bij het Amstelveense KVA waar Ruben de stap van junioren naar senioren heeft gemaakt. Ook Ruben heeft de clubkleuren nooit verloochend, want zowel KVA als KZ spelen in het blauw. Samen met zijn broer Arian (Henkie) zal hij voor een plek in het eerste gaan. Ruben zijn kracht ligt volgens hem om de korf en hij hoopt dat hij dit tot uiting kan gaan brengen: “Ik wil graag spelen als dienende heer en hier en daar mijn goals mee pakken.” Ruben komt terug naar VZOD om het geleerde over te kunnen brengen en te gaan gebruiken in de wedstrijden. “Ik kijk enorm uit naar dit seizoen en hoop veel publiek te zien langs de velden aan de Wim Kandreef”, aldus Ruben Maat.