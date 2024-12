Korendag Aalsmeer krijgt vervolg in 2025

Aalsmeer – Na het geweldige succes van de Korendag op 5 oktober afgelopen jaar heeft de Gemeente Aalsmeer alweer groen licht gegeven om in oktober 2025 opnieuw gebruik te maken van de Burgerzaal. De datum zal zijn zaterdag 4 oktober en is al doorgegeven aan de koren zodat zij die in hun agenda kunnen zetten maar dat geldt natuurlijk ook voor een ieder die de Korendag in oktober weer wil meemaken.

De werkgroep die de eerste Korendag georganiseerd heeft is enorm blij dat het een vervolg krijgt en na de feestdagen gaan de groep weer bij elkaar zitten om de nieuwe lijntjes uit te zetten.

Werkgroep

Helaas gaat één van de leden de groep verlaten omdat haar koor in het najaar iets groots wil organiseren en daarom is er plaats voor iemand die haar wil vervangen. Ook zo genoten van de eerste Korendag en zou je willen mee helpen om er in oktober 2025 weer een succes van te maken? Neem dan contact op met Jan Kwak via 06-53928043 of stuur een mail naar: korendagaalsmeer@gmail.com.