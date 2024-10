Koor United kleurt korendag

Uithoorn – Koor United is na de zomerstop – en bezig met haar 41ste bestaansjaar – onverminderd doorgegaan met werken aan het repertoire.

Amper terug uit zonnige oorden moest er opgetreden worden in een verzorgingshuis in Hillegom. Daar hebben wij op een zondagmiddag in september de bewoners en het personeel blij kunnen maken met onze liedjes. Zelf worden alle koorleden en dirigent/pianist Rob van Dijk daar ook blij van, het performen, waarbij je een lach op het gezicht kunt toveren van een medemens die misschien iets minder fortuinlijk is dan jij. Vooral als je iemand ziet mee-dirigeren en zingen, helemaal in een eigen mooie wereld. Of anderszins ziet genieten. Want daar doe je het als koor ook een beetje voor, toch?

Jublileum

Dan was daar op 12 oktober een jubileum-korendag waar United aan mee mocht doen. Deze 8e Korendag stond in het teken van 60 jaar Amstelveen, voorheen bekend als Nieuwer-Amstel. Aan de Noorddammerlaan in Amstelveen- Bovenkerk trad een rijk palet aan koren op. Een prachtig podium met daarvoor een goedgevulde zaal met enthousiast publiek, veelal bestaand uit mensen die zelf in een koor zingen. Zelfs een Japans koor gaf acte de presence wat een mooie aanvulling was op alle andere koren waar de regio trots op kan zijn. United heeft het voorrecht dat bij tekorten aan bassen of tenoren uit een andere vijver gevist kan worden. Zo leidt Rob een ander koor – Trumpets of the Lord uit Hoofddorp – die ook ons repertoire grotendeels eigen is. Zo kon het gebeuren dat, met de korendag in Amstelveen, United opeens was aangevuld met 6 extra bassen en een krachtige tenor. Daardoor was de balans goed en de performance nog beter. Een win-win situatie van heb ik jou daar. Ondertussen gaat dit enthousiaste koor verder met instuderen van nieuwe meerstemmige liederen voor het volgende optreden in een kerk of elders in het land. Wie weet zien zejullie daar!

