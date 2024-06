Koor Progression 55 jaar en springlevend!￼

De Ronde Venen – Koor Progression, van de Rooms-Katholieke Johannes de Doper kerk in Mijdrecht/Wilnis, viert op 30 juni haar 55-jarig bestaan. Dat is al 55 jaar muziek en vriendschap!

In 1969 is het koor opgericht door Pastor Henny Post. Zijn broer Ton (de latere eigenaar van de Meijert) was de eerste dirigent. Progression was toen echt een jongerenkoor met een eigen combo. Er werden veel liedjes uit de top 40 gezongen, die werden voorzien van teksten die in de kerk gezongen konden worden.

Door de jaren heen zijn er verschillende dirigenten geweest, die het koor allemaal veel geleerd hebben. Momenteel staat Irma als dirigent voor het koor en het geweldige combo bestaat uit Jaap (piano), Michiel (drums), Gijs (bas) en Wendy (dwarsfluit).

Een jongerenkoor is Progression al lang niet meer, het koor heeft veel trouwe leden die zich al tientallen jaren met veel plezier inzetten voor koor en gemeenschap. Voor het koor ligt de kracht in de combinatie van muziek en vriendschap. De leden leven met elkaar mee, in mooie maar ook in moeilijke tijden zijn zij er voor elkaar.

Een jubileum is een mooi moment om terug te kijken op mooie herinneringen, maar ook zeker om vooruit te kijken. Progression heeft nu ongeveer 25 leden. Als je nieuwsgierig bent geworden: er is altijd plaats voor extra zangers en zangeressen! Zij oefenen elke dinsdagavond van 19.45 tot 21.45 in de Johannes de Doperkerk op het Driehuisplein in Mijdrecht.

Het jubileum wordt op 30 juni gevierd met een mooie viering en iedereen is van harte welkom om daarbij te zijn. De viering begint om 11.00 uur in de Johannes de Doperkerk.

Foto: aangeleverd